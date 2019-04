Reggio Calabria, Domenica senz’acqua in molte zone della città: la sete continua, nonostante la Diga del Menta…

28 Aprile 2019 11:38

Reggio Calabria, città senz’acqua da Nord a Sud: decine di migliaia di residenti a secco

La sete di Reggio Calabria continua, e l’estate deve ancora arrivare: nonostante siamo ancora ad Aprile e usciamo da una stagione particolarmente fredda e piovosa, i rubinetti sono a secco in molte zone della città, in barba agli annunci sulla Diga del Menta messa in funzione da ormai sei mesi senza alcun reale effetto benefico sui cittadini che continuano a pagare una carenza idrica che sarebbe indegna anche per una città di un Paese del terzo mondo. Evidentemente – come gli esperti hanno sempre spiegato sin da tempi non sospetti – il problema di Reggio non è mai stato l’acqua in se’, di cui il territorio reggino e aspromontano è sempre stato ricchissimo, ma piuttosto le infrastrutture (condotta, rete idrica) ridotte a un vero e proprio colabrodo. Si può quindi realizzare il bacino più grande, innovativo e avveniristico del mondo in montagna, ma se non si risolve il problema delle tubature a valle, Reggio rimarrà sempre a secco.

Stamattina varie zone della città si sono svegliate con i rubinetti a secco, dalla periferia Nord (Sambatello, Catona, Archi) a quella Sud (Ravagnese, Gallina, Arangea). I residenti di Sambatello testimoniano a StrettoWeb una “situazione vergognosa, che si protrae dalla vigilia di Pasqua. Abbiamo costantemente chiamato i numeri del Comune per le segnalazioni ma è stato tutto inutile, ci rispondono con arroganza e non prendono nemmeno provvedimenti“. Un residente di Sambatello spiega: “ho tre bambini piccoli e non ho l’autoclave in casa, non so più a chi rivolgermi, spero in un aiuto di StrettoWeb“.

Proprio dai giorni di Pasqua l’acqua è venuta tristemente a mancare anche sulle colline di Ravagnese e Arangea, tra Maldariti, Morloquio e Saracinello, prima diminuendo di pressione e adesso fermandosi completamente lasciando a secco decine di migliaia di residenti, infuriati per non potersi neanche lavare. La drammatica sete di Reggio Calabria continua, nel silenzio e nell’indifferenza generale. Come se tutto questo fosse normale.

