12 Aprile 2019 21:48

Reggio Calabria: si conclude la stagione della Casa dei Racconti di SpazioTeatro con un ultimo appuntamento d’eccezione

Si conclude la stagione della Casa dei Racconti di SpazioTeatro con un ultimo appuntamento d’eccezione: sabato 13 aprile alle ore 21 va in scena lo spettacolo “La vera storia” di e con Gaetano Tramontana. Sarà una chiusura speciale con una nuova versione dello spettacolo ispirato alla leggenda del Pifferaio di Hamelin. Dopo cinque anni di repliche dedicate ai ragazzi, dopo tante riflessioni ispirate agli incontri con genitori e insegnanti, Tramontana rimette mano allo spettacolo nato dalla ricerca intorno alla fiaba dei fratelli Grimm e alle versioni ancora più antiche della storia, sottolineandone l’amarezza che deriva dal trascorrere del tempo e insieme dall’immutabilità dei tempi. Il misterioso artista giunto da chissà dove libera la città dai topi ma poi, deriso dalle istituzioni, porta via con un incantesimo tutti i bambini della città… tranne uno; e proprio il bimbo che era rimasto indietro e si era “salvato” diventa il narratore della storia, metafora delle città di oggi: tra cittadini inconcludenti, politici fanatici, genitori distratti e un pizzico di sana e lucida magia. Si conclude quindi con uno spettacolo molto particolare la stagione 2019 de La Casa dei racconti che ha celebrato i venti anni di attività di SpazioTeatro, una realtà importante per il teatro di qualità. E, come consuetudine, lo spettacolo sarà in duplice appuntamento con una replica anche domenica 14 aprile alle ore 18.

Per info e prenotazioni: 339.3223262 – info@spazioteatro.net.

LA CASA DEI RACCONTI 2019

La vera storia

di e con Gaetano Tramontana

ispirato alla leggenda del Pifferaio di Hamelin

Valuta questo articolo