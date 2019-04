Reggio Calabria: il cantastorie Nino Racco all’IC di Motta San Giovanni

1 Aprile 2019 09:04

Reggio Calabria: l’esperienza della tradizione orale e della cultura folklorica, nella figura dell’artista prof. Nino Racco, approda all’I.C. di Motta San Giovanni

L’esperienza della tradizione orale e della cultura folklorica, nella figura dell’artista prof. Nino Racco, approda all’I.C. di Motta San Giovanni diretto dalla Prof. ssa Teresa Marino. Dopo un breve excursus su tale forma d’intrattenimento che affonda le sue antiche radici negli aedi e rapsodi greci, nonché in tutta la storia del Medioevo francese e nella Scuola poetica siciliana, il cantastorie ha proposto con maestria un cavallo vincente, vista la tematica ancor oggi scottante del femminicidio, del suo innumerevole repertorio: “La baronessa di Carini”. I giovani spettatori della Scuola Secondaria di I grado, non solo hanno seguito con grande interesse la rappresentazione, ma sono entrati nel “respiro ritmico” della ballata stessa che Nino Racco ha riprodotto creando una vera e propria sospensione del tempo e della realtà attraverso un sapiente connubio di movenze, parole, suoni e sentimenti. È stato un importante momento didattico, grazie al quale gli studenti hanno avuto la possibilità di riflettere su un tema così drammaticamente attuale, studiato e approfondito anche insieme alle docenti di Lettere. La scuola ha il dovere di discutere di tale fenomeno, di analizzarlo, per educare al rispetto dei diritti di ciascuno, contro ogni forma di discriminazione e violenza.

Valuta questo articolo