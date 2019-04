Reggio Calabria, Pratticò (Fdi) contro la proposta dei consiglieri Pd: “proposta assurda. I Bronzi restino in città”

11 Aprile 2019 21:46

Pratticò sui Bronzi di Riace: “ci risiamo! Ogni qualvolta la Regione Calabria volge il proprio sguardo verso Reggio, è solo per un tentativo di espoliazione”

“Ci risiamo! Ogni qualvolta la Regione Calabria volge il proprio sguardo verso Reggio, è solo per un tentativo di espoliazione. L’ultima assurda proposta, è arrivata nella giornata di oggi, con la proposta presentata da due consiglieri regionali del centrosinistra, Ciconte e Greco, che chiede di fare viaggiare le celebri statue dei due guerrieri greci in giro per il mondo, per cercare, secondo loro, di valorizzarli”, è quanto scrive in una nota Nino Pratticò di Fratelli d’Italia. “Non si capisce il perchè -prosegue- tutte le opere d’arte del mondo, vengono valorizzate nel luogo dove sono esposte, mentre i Bronzi di Riace, dovrebbero “emigrare” da Reggio Calabria. Da reggino, proporrei ai due consiglieri di maggioranza, di proporre, al prossimo Consiglio Regionale, un progetto che valorizzi i Bronzi e tutte le importanti opere presenti nel Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria”, conclude.

