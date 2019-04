Reggio Calabria, Borgese (Flai-Cgil): “disoccupazione disarmante nella Piana”

30 Aprile 2019 14:22

“Avremmo voluto come Flai Cgil -scrive in una nota Borgese- inviare un messaggio di auguri a tutti i lavoratori in vista del 1° Maggio, ma ci tocca invece fare i conti nella Piana con una di crisi del mercato del lavoro che dilaga in disoccupazione disarmante, con una precarietà cronica e con uno sfruttamento perpetrato nei confronti dei braccianti africani che costituiscono la catena più debole del lavoro e che nonostante tutti gli sforzi e le battaglie a stento si riesce ad eliminare; avvertiamo come Flai un assoluto degrado il quale costituisce un fenomeno strutturale da ricercare nella mancanza delle politiche attive regionali non capaci da cinque anni ad invertire il trend della crisi traboccante e dare vita ad una serie di progetti e manovre da far rinascere tutta la piana e nel contempo tutta la calabria. Contrariamente assistiamo ad una crisi agrumicola irreversibile che sconta anni di assoluta arretratezza e di prodotti locali vedi le clementine o le arance che non certo riescono a collocarsi facilmente sul mercato tali da confrontarsi con i prodotti che vengono dal resto dell’europa e ad aiuti comunitari, i soliti erogati a pioggia negli anni passati, che pur dovendo aiutare tutti non hanno aiutato nessuno. Ci tocca assistere ad una regione calabria che manca totalmente di un assessore all’agricoltura e , senza nessun pudore, parla di investimenti, di una agricoltura che cresce, di buone prospettive per il futuro ma ovvio tutto questo in vista della prossima tornata elettorale. Tutto ciò porta a tanta disoccupazione tanto precariato ma anche purtroppo ad una manodopera in nero che costituisce vergogna e dilaga sempre più nella piana. A farne le spese oltre ad essere sempre loro gli africani si tocca con mano che anche gli indigeni gli autoctoni incominciano ad essere travolti da tale fenomeno da questa onda anomala che cerca di radicarsi sempre più in ambito agricolo. Pare di vivere la questione meridionale rievocata dai libri di storia dove a distanza di anni cambiano gli interpreti e la forma ma la sostanza è sempre la stessa crisi profonda e disagio sociale per una piana, una calabria e per tutto un meridione che a stento riesce a decollare. Che dire, sperando che la ruota inizi a girare e tenendo sempre presente che la Flai è sempre vicino al mondo agricolo non resta che augurarvi buon primo maggio a tutti”, conclude.

