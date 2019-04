5 Aprile 2019 11:27

Reggio Calabria: il Cda di Hermes ha approvato il bilancio registrando un risultato netto positivo

La Hermes srl, società in house del Comune di Reggio Calabria comunica che lo scorso 29 marzo il Consiglio di amministrazione si è riunito per procedere alla approvazione del bilancio, che registra, in continuità rispetto al precedente anno di esercizio, un risultato netto positivo.

Si tratta per Hermes srl, dell’approvazione del secondo bilancio societario, dall’inizio della sua operatività, avviata l’ 1 gennaio 2018.

Valuta questo articolo