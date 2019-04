Reggio Calabria: il cuore grande di Bagnara sulla strada de “La via dei Borghi”

30 Aprile 2019 13:08

Reggio Calabria: si è conclusa a Bagnara, domenica 28 aprile, la seconda tappa del progetto “La via dei Borghi”

Si è conclusa a Bagnara, domenica 28 aprile, la seconda tappa del progetto La via dei borghi. L’idea sinergica delle associazioni il Giardino di Morgana e Kalabria Experience, giunta alla seconda stagione, è approdata nel cuore della Costa Viola e l’affetto, nell’accoglienza, è stato stupefacente. Il folto gruppo, composto da curiosi proveniente anche da fuori provincia, guidato da Tonino Arduca dell’associazione locale “Crescere Cca”, nella prima parte della giornata ha potuto apprezzare due eccezionali esperienze produttive dell’area e cioè quelle del torrone IGP e della ceramica. La prima tappa è stata presso la storica dolceria Cardone in attività dal 1846 dove Carmelo, il proprietario, con professionalità e simpatia ha potuto illustrare la storia della sua azienda e le caratteristiche dei singoli elementi che costituiscono il famoso dolce bagnarese. Successivamente il serpentone si è diretto verso l’azienda di produzione artiginale di ceramiche Il Falco dei fratelli Marino, che hanno mostrato con grande calore e passione le varie fasi di lavorazione di questo prodotto d’eccellenza. Giunti a metà giornata, ed arrivati nel cuore del borgo della Costa Viola, gli escursionisti hanno potuto gustare la famosa “pitta cunzata” prima di far vela alla scoperta del quartiere Porelli con le sue bellezze nascoste e poi tanti monumenti importantissimi che meriterebbero migliore fortuna come Villa de Leo ed il castello ducale Ruffo. Ma la giornata così ricca ha trovato poi degna coronazione con la visita alla Chiesa della Madonna del Carmine, un vero gioiello della provincia reggina, dove il giovanissimo Daniele Parrello ha saputo incuriosire con la storia di questo luogo così carico di significati. Infine l’ultimo incontro di giornata con l’attivissima pro loco di Bagnara e con il suo presidente Bruno Ienco che ha sintetizzato con gesti e parole in modo eccellente, l’incredibile accoglienza della gente di Bagnara. Importantissima poi la collaborazione di Carmelo Tripodi, dell’associazione Caravilla e di Costa Viola Travel che hanno reso possibile la buona riuscita del programma. Adesso conclusa la visita reale del borgo, largo spazio alle immagini con il contest fotografico sul social Instagram, in collaborazione con Ig Calabria e Ig Reggio Calabria. Il prossimo appuntamento con La via dei borghi sarà invece a Motta Sant’Agata il 19 maggio.

Valuta questo articolo