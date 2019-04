Reggio Calabria, l’associazione “Antigone-Osservatorio sulla ‘Ndrangheta”: “da sempre al fianco della magistratura e a favore della verità”

29 Aprile 2019 22:51

Reggio Calabria. Bellocchio: “nei giorni scorsi, molti giornali hanno offuscato e screditato il lavoro di cambiamento culturale che l’associazione Antigone-Osservatorio sulla ‘ndrangheta sta portando avanti da tempo pubblicando articoli che riportano informazioni non verificate”

“Nei giorni scorsi, molti giornali sia regionali che nazionali hanno offuscato e screditato il lavoro di cambiamento culturale che l’associazione Antigone-Osservatorio sulla ‘ndrangheta sta portando avanti da tempo pubblicando articoli che riportano informazioni non verificate. La nostra attività – spiega la Presidente Antonella Bellocchio – è sempre stata al fianco della magistratura, nella quale abbiamo piena fiducia e siamo sicuri che le vicende che vedono coinvolto l’ex-presidente saranno chiarite in sede processuale. Saremo pertanto costretti a prendere provvedimenti legali nei confronti di chi continuerà ad infangare in modo totalmente infondato il nome e l’operato dell’associazione Antigone-Osservatorio sulla ndrangheta che si è sempre contraddistinta per la capacità di realizzare interventi progettuali di rilevanza culturale sul territorio cittadino, regionale, nazionale e internazionale ricevendo numerosi riconoscimenti per il lavoro svolto. L’associazione – prosegue– impegnandosi da sempre nella ricerca, nella prevenzione dei fenomeni criminali e nel ricordo delle vittime ha portato avanti numerose iniziative come dossier, reportage, proiezioni video, incontri e testimonianze in collaborazione con tanti giornalisti, magistrati, uomini e donne della società civile e dell’arte impegnati con tutte le loro forze i fenomeni criminali”. ”Dopo l’assegnazione del bene confiscato nel quartiere di Croce Valanidi, Antigone è diventata ed è in questo momento, punto di riferimento per moltissimi giovani che, grazie all’associazione hanno la possibilità, tramite le molte iniziative culturali e laboratoriali, di formarsi culturalmente, professionalmente e di trascorrere il loro tempo (il bene confiscato è aperto tutti i giorni) in un luogo protetto e libero da qualsiasi pregiudizio. I ragazzi che frequentano l’associazione, grazie al progetto “Bambart” sono impegnati anche nella riqualificazione del parco che si trova vicino al bene confiscato; questa attività è una delle tante iniziative concrete di cambiamento che l’associazione porta avanti sul territorio. Sempre a fianco della magistratura e delle forze dell’ordine:non ci fermeremo e continueremo con le nostre azioni nel tentativo di far crescere a piccoli passi e con grande passione la nostra associazione e il territorio in cui operiamo”, conclude.

