Reggio Calabria, l’Andrea Maria Nuoto continua a crescere: buone prestazioni nel Campionato Regionale Esordienti

8 Aprile 2019 23:01

Reggio Calabria: si sono svolte il 6 e 7 Aprile le gare nel circuito FIN del Campionato Regionale Esordienti Invernale 2019 presso la piscina Apan, protagonista l’Andrea Maria Nuoto

Si sono svolte giorno 6/7 Aprile le gare nel circuito FIN del Campionato Regionale Esordienti Invernale 2019 presso la piscina Apan di Reggio Calabria. Sono stati oltre 250 gli atleti che hanno gareggiato alla manifestazione che ha visto i piccoli Nuotatori della Piscina Andrea Maria parteciparvi con grande entusiasmo classificandosi al nono posto nella classifica generale. La squadra formata da Orlandini Mattia, Orlandini Noemi, Crisalli Sofia, Donato Dafne, Colella Eliana, Nunnari Giovanni, Calabrese Alessandro e Pennestrì Alessandro è stata motivo di orgoglio per il tecnico Emon Ferruggiara che segue i suoi Atleti giornalmente con costanza, passione e dedizione. I ragazzi hanno più volte sfiorato il podio e, con grande gioia dell’allenatore, hanno tutti migliorato i loro tempi dai 5 ai 15 secondi, sorprendendo chi era li a sostenerli. Risultati inaspettati quindi, ma al contempo sempre ricercati con allenamenti costanti e tutto l’impegno e la passione che questi baby nuotatori mettono giorno dopo giorno in questo sport. Da sottolineare il 3° posto di Orlandini Mattia nei 100 Rana, il 5° posto nei 100 Stile Libero e il 6° posto nei 50 Farfalla di Nunnari Giovanni e il 6° posto nei 200 Rana di Orlandini Noemi. Grande è la soddisfazione della Presidente Milena Calarco che è sempre pronta a sostenere e incoraggiare l’operato del tecnico, dei ragazzi e più in generale di tutta la Scuola Nuoto nella quale i piccoli nuotatori hanno iniziato. I piccoli Atleti adesso pensano già al prossimo appuntamento che li vedrà impegnati al Grand Prix Estivo il 27/28 Aprile a Vibo Valentia per le qualificazioni alle Finali Regionali di Luglio. E subito dopo vedremo la squadra dell’Andrea Maria del circuito ASI, impegnata per la seconda tappa finale primaverile giorno 4/5 Maggio, che sarà l’ultimo appuntamento in vista dell’attesissima Finale Regionale che si terrà il 31 Maggio, 1 e 2 Giugno a Vibo Valentia Marina.

