Reggio Calabria: il 5 aprile iniziativa culturale in Pinacoteca

3 Aprile 2019 10:52

Reggio Calabria: l’assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio storico-artistico invita all’incontro ”Attorno ad una nuova attribuzione: “Antonello De Saliba? La Madonna col Bambino e Santa Caterina d’Alessandria della Pinacoteca Civica”

L’assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio storico-artistico di Reggio Calabria, in collaborazione con Ai.parc (associazione nazionale parchi culturali) invita all’incontro ”Attorno ad una nuova attribuzione: “Antonello De Saliba? La Madonna col Bambino e Santa Caterina d’Alessandria della Pinacoteca Civica di Reggio Calabria”. L’appuntamento è fissato per il prossimo 5 aprile alle ore 16,30, presso la sala conferenze della Pinacoteca civica di Reggio Calabria. L’incontro si inserisce all’interno delle iniziative avviate dall’Assessorato alla Valorizzazione del Patrimonio Storico Artistico del Comune di Reggio Calabria e del Parco Artistico culturale Umberto Boccioni dell’Aiparc per promuovere e valorizzare il patrimonio artistico della citta’ di Reggio Calabria. In occasione dell’incontro la tela sarà esposta in sala conferenze.

Porgeranno i saluti:

Irene Calabro’: Assessore comunale alla valorizzazione

Irene Tripodi: Presidente nazionale Aiparc,

Fabrizio Sudano: Delegato del direttore generale avocante della Soprintendenza mibac rc vv,

Giuseppe Caridi: Presidente della deputazione di storia patria della calabria e presidente del comitato scientifico aiparc,

Franco Arillotta: Presidente dell’associazione Amici del Museo della Calabria e Direttore del Dipartimento Storia ed Archeologia Aiparc

Maria Luisa Neri: Vicepresidente nazionale aiparc e direttore del dipartimento cultura aiparc

Seguiranno gli interventi preordinati di

Daniela Neri responsabile del settore cultura del comune di reggio calabria e di

Daniela Vinci funzionario storico dell’arte della soprintendenza mibac rc vv.

Relazionera’ sul tema Mario Panarello storico dell’arte dell’ Universita’ Mediterranea di Reggio Calabria.

Introdurra’ e coordinera’ Salvatore Timpano, Direttore del dipartimento arte aiparc.

