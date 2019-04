Reggio Calabria: il 27 aprile la consegna del “Premio Cosimo Damiano Marafioti”

13 Aprile 2019 09:04

Il prossimo 27 aprile alle ore 10:30 nell’Aula Magna dell’istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria sì terrà la consegna del “Premio Cosimo Damiano Marafioti”. Il Premio è un’occasione per ricordare Cosimo Marafioti, originario di Bianco (RC), studioso e appassionato medievista prematuramente scomparso. Cosimo, con le sue iniziative e idee, ha saputo collegare insieme un gruppo di studiosi dei più disparati campi umanistici (filologi, archeologi, storici) con l’obiettivo di organizzare eventi culturali che promuovessero e divulgassero un’idea quanto più filologicamente accurata del mondo medievale. Attorno a lui e per sua iniziativa è nata “Polvere del tempo”, una piccola associazione che nel corso di tre anni a Roma ha tenuto eventi di divulgazione teatrale e letteraria. Il premio è quindi l’occasione per ricordare Cosimo, la sua passione e idealmente continuare la sua opera. Il premio organizzato dagli amici, dalla famiglia con la collaborazione dell’associazione fiorentina NUME (Gruppo di ricerca sul medioevo latino) è alla sua prima edizione ed è aperto alle tesi magistrali di ambito medievistico. La partecipazione è stata numerosa ed ha visto la giuria scrutinare più di trenta tesi. Questa prima edizione è stata vinta da Stephane Asoni con una tesi dal titolo “Il gesto nell’età della parola. Il gesto in Boncompagno da Signa”.

