Reggio Calabria: 1 maggio al Parco Ecolandia con tante iniziative divertenti [INFO UTILI]

30 Aprile 2019 10:11

Reggio Calabria: al parco Ecolandia viaggio alla “scoperta” delle leggende dello Stretto di Scilla e Cariddi

Continuano gli appuntamenti primaverili a Ecolandia per queste giornate di festa. Dopo la Pasquetta e un 25 aprile di Liberazione sui prati ci attende un 1 maggio con il format caratteristico del nostro Parco. Per chi vuole fare un viaggio alla “scoperta” delle leggende dello Stretto di Scilla e Cariddi le narrazioni sulla zattera di Ulisse partono alle 10.30. Seguirà, alle 11.00, la visita guidata al Forte Gullì e al sistema delle fortificazioni umbertine con “il volo di Icaro”. Alle 12.00 nuovo giro sul fossato del Forte. Per pranzo le tre consuete alternative. Picnic nelle diverse aree libere del parco. Un suggerimento: non fermatevi al solito prato vicino all’area ludica. Ci sono angoli suggestivi che aspettano di essere visitati! Pranzo alla Locanda del Parco (tel. 392.3186776) comodamente seduti ai tavoli vicino al nostro forno a carbone vegetale; pranzo all’Ecochiosco (tel. 334.7507498) col caffè di Francesco. Un’esperienza tutta da gustare. Nel pomeriggio alle ore 15.00 terzo giro in zattera mentre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 diventerete tutti cavalieri con il laboratorio de Lelefante! Alle 15.30 quarto e ultimo giro in zattera. Alle 17.00 i nostri rapaci saranno protagonisti del pomeriggio con una loro esibizione. Alle 17.30 la magia del tramonto ad Ecolandia si arricchirà con le note celtiche dei Glueckners che si esibiranno nell’area ludica mentre l’Ecochiosco offrirà un Aperitivo al Tramonto. Inoltre sarà possibile degustare le birre artigianali realizzate dai mastri birrai del Birrificio Reggino.

PROGRAMMA

Ore 10.30 Leggende in zattera

Ore 11.00 Volo di Icaro

Ore 12.00 Leggende in zattera

Ore 15. 00 Leggende in zattera

Ore 15.00/17.00 animazione a cura de LELEFANTE: “DIVENTIAMO CAVALIERI!”

Ore 15.30 Leggende in zattera

Ore 17.00 Il nido dei rapaci

Ore 17.30 Glueckners in concerto

Ore 17.30 Aperitivo al tramonto e degustazione di birre artigianali presso Il Chiosco

