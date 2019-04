30 Aprile 2019 13:18

Taglio del nastro per l’apertura ufficiale di domenica dello store ufficiale della Reggina 1914

Il countdown sta per finire. Il primo store amaranto in città è pronto ad essere inaugurato. Domenica 5 maggio lo store ufficiale della Reggina 1914 sito a Piazza Duomo a Reggio Calabria, aprirà i battenti a tutti i tifosi amaranto. Da mesi si lavora a tamburo battente per realizzare al meglio questo sogno dei tifosi amaranto e il presidente Luca Gallo ha mantenuto un’altra promessa dopo il pullman amaranto.

