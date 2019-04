1 Aprile 2019 21:22

La Reggina ricorda Giacomo Battaglia: “ambasciatore amaranto per antonomasia. L’attore reggino che con la sua spontaneità è riuscito ad entrare nei cuori di tutti scompare all’età di 54 anni”

“Giacomo Battaglia, ambasciatore amaranto per antonomasia ci ha lasciato. L’attore reggino che con la sua spontaneità è riuscito ad entrare nei cuori di tutti scompare all’età di 54 anni. Protagonista del “Natale Amaranto” nel 2015 al Teatro Cilea e dello spot “Il dodicesimo uomo in campo”, è sempre stato a fianco dei colori amaranto”, scrive sul proprio sito il club Reggina. “Tra i tanti post sui social dedicati alla Reggina, Giacomo affermava che “Tutto può cambiare in soli 90 minuti. Come dicono a Roma, “le chiacchiere stanno a zero”, nel senso che sono talmente inutili che il vento non si prende neanche la briga di portarsele via, perché si dissolvono da sole. E nelle ore che precedono una partita, tutto quello che dici, che scrivi e che pensi, conta esattamente zero, perché torto o ragione, vero o falso sono appesi all’esito di un risultato”. Grazie Giacomo La Reggina e il presidente Luca Gallo esprimono cordoglio per la prematura scomparsa di Giacomo e si stringono al dolore della famiglia. Il Club comunica che è stata chiesta autorizzazione per il minuto di raccoglimento da effettuare in occasione della gara tra la Reggina e la Sicula Leonzio”, conclude il club Reggina.

