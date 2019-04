Reggina, i prodotti degli amaranto on line: la nuova piattaforma e-commerce sarà presto realtà

13 Aprile 2019 13:34

Contestualmente all’apertura del primo store della Reggina a Reggio Calabria, sarà pronto anche il nuovo negozio on line dove tutti i tifosi amaranto nel mondo, potranno acquistare i prodotti ufficiali del Club

Non solo in Città, ma anche on line. Contestualmente all’apertura del primo store della Reggina a Reggio Calabria, sarà pronto anche il nuovo negozio on line dove tutti i tifosi amaranto nel mondo, potranno acquistare i prodotti ufficiali del Club. Totalmente rinnovato, Dalle felpe alle cover per i propri smartphone, bandiere, sciarpe, cappelli, dai gadget più disparati fino all’abbigliamento ufficiale. Continua quindi senza sosta il lavoro di rinnovamento della società presieduta da Luca Gallo, due inaugurazioni nello stesso giorno: lo store in città e la nuova piattaforma e-commerce saranno presto realtà.

Valuta questo articolo