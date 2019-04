Reggina, Gallo: “Drago è esonerato, torna Cevoli. Sono amareggiato, ognuno si prenda le proprie responsabilità” [FOTO e VIDEO]

7 Aprile 2019 19:25

Reggina, la società ha deciso di esonerare mister Drago. Gallo è un fiume in piena: “i risultati non sono arrivati, sono molto amareggiato”

Il presidente della Reggina, Luca Gallo, ci mette la faccia ed in una conferenza stampa ancora in corso traccia la linea per il futuro esonerando Drago e annunciando il ritorno di Cevoli. “Sono amareggiato- afferma Gallo- i risultati non sono arrivati. Non si può andare avanti così, per questo si torna al passato con il ritorno di Cevoli. A fine anno ognuno si prenda le proprie responsabilità”. Le ultime due sconfitte con Rieti e Sicula Leonzio sono stati fatali a Massimo Drago.

Reggina, Gallo: “ho chiesto scusa dopo Rieti, oggi dovevo agire”

Gallo è un fiume in piena in conferenza stampa: “dopo la sconfitta della Reggina contro il Rieti ho chiesto scusa ai nostri tifosi, oggi dovevo agire, per questo ho deciso l’esonero di Drago”.

Reggina, Gallo: “dopo la vittoria contro il Catania, pensavo fosse la svolta invece…”

Il presidente della Reggina prosegue: “dopo la netta vittoria contro il Catania al Granillo eravamo tutti molto felici, pensavamo potesse essere la svolta invece abbiamo perso sia a Rieti e sia oggi”.

Reggina, Gallo su Taibi: “è l’unico esperto di calcio che conoscevo, non posso sdoppiarmi. So che in tanti vogliono anche il suo esonero”

Luca Gallo: “in tanti criticano Taibi perchè è stato lui a costruire la squadra. Gli ho rinnovato il contratto perchè era l’unico esperto di calcio che conoscevo. Di certo non posso sdoppiarmi, ho capito che in tanti vogliono anche il suo esonero”.

Reggina, Gallo: “sono alla prima esperienza in questo mondo e molte cose le sto capendo con il tempo”

Gallo: “è chiaro che essendo alla prima esperienza nel mondo del calcio posso sbagliare, alcune cose le sto capendo con il tempo. E’ evidente che alcune cose sono da sistemare, ancora ci sono cose da organizzare in società”.

Reggina, Gallo: “a livello economico ci ho rimesso tanto, ma ho fatto tutto con il cuore”

Gallo: “prendere la Reggina non è stato un’affare. A livello economico ci ho rimesso tanto ma ho fatto tutto con il cuore. I tifosi sono grandi e spero ci sostengano ancora per il futuro”.

La nota ufficiale della Reggina sull’esonero di Drago

La Reggina comunica “l’esonero del signor Massimo Drago dal ruolo di allenatore della Prima Squadra. Vengono sollevati dall’incarico anche l’allenatore in seconda Giuseppe Galluzzo, il preparatore atletico Andrea Nocera e il match analyst Jacopo Drago. La squadra sarà affidata al tecnico signor Roberto Cevoli ed il suo staff. Al signor Drago e ai suoi collaboratori, vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività fin qui svolta con impegno, serietà e correttezza professionale”.

Valuta questo articolo