Reggina: è crisi nera, convocato vertice societario. Drago vicino all’esonero, due le soluzioni [NOMI e DETTAGLI]

7 Aprile 2019 18:36

Reggina: è crisi nera. La società pensa di esonerare Drago, per Gallo è fondamentale raggiungere i playoff di Serie C

Gli ultimi risultati della Reggina e la posizione in classifica stanno irritando la nuova società ed i tifosi che con tanta passione stanno seguendo la squadra riempendo le tribune del Granillo. La gara di oggi contro la Sicula Leonzio ha lasciato il segno ed il presidente Gallo ha deciso di intervenire: in corso un duro vertice societario dove si deciderà il futuro di Drago. L’allenatore, arrivato per sostituire Cevoli, potrebbe essere esonerato: si punta, o al ritorno di Cevoli oppure all’arrivo di Gautieri.

