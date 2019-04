Reggina: numeri impietosi per Drago, ecco i motivi dell’esonero. Con Cevoli la squadra era al 5° posto

8 Aprile 2019 17:16

Reggina, numeri impietosi per la gestione Drago. Per la squadra del presidente Gallo l’obiettivo playoff è difficile ma non impossibile

Il cambio di allenatore per la Reggina dopo la sconfitta al Granillo contro il Catanzaro non ha portato gli effetti sperati. L’avvento di Drago al posto di Cevoli ha creato, invece, uno sbandamento ed un calo netto delle prestazioni della squadra: in questo contesto la classifica ne ha risentito e la zona playoff, anche per colpa della penalizzazione, è lontana.

Reggina: ecco a confronto i numeri di Drago e Cevoli

La gestione Drago si chiude con soli due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte con una classifica deficitaria mentre con Cevoli gli amaranto avevano raggiunto il 5° posto in classifica con un bel filotto di vittorie e grandi prestazioni. E’ opportuno essere realisti: la zona promozione è lontana ma non impossibile da raggiungere. Se Cevoli riesce ad ingranare subito non è detto che non si riesca a recuperare i tre punti di svantaggio che separano la squadra di Gallo dal Rende: serve un pò di fortuna, vittorie e crederci sino alla fine. E’ un dovere farlo per rispetto della società che ha investito tanto sul mercato di gennaio e per i tifosi sempre numerosi al Granillo ed in trasferta.

CLASSIFICA:

Juve Stabia 68

Trapani 64

Catania 60

Catanzaro 57 (1 partita in meno)

Potenza 50

Virtus Francavilla 46

Viterbese 44 (1 partita in meno)

Monopoli 44

Casertana 44

Rende 43 (1 partita in più)

Vibonese 42

Sicula Leonzio 42 (1 partita in più)

Cavese 40 (1 partita in meno)

Reggina 40

Rieti 33 (1 partita in meno)

Siracusa 33

Bisceglie 26 (1 partita in più)

Paganese 14

Matera escluso dal campionato

Penalizzazioni: Reggina -4, Siracusa e Bisceglie -3, Monopoli e Rieti -2, Juve Stabia, Trapani e Rende -1.

