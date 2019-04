28 Aprile 2019 19:50

Serie C: la Reggina vince a Vibo e conquista il 7° posto, adesso cuore e gambe per inseguire la B. Il presidente Gallo sogna: “stiamo arrivando…”

Vittoria decisiva della Reggina a Vibo Valentia che, grazie alla vittoria per 2-0, conquista il 7° posto nel Girone C di Serie C conquistando gli spareggi. Adesso la squadra di Cevoli ha la possibilità di concentrarsi sui playoff per inseguire il sogno del ritorno in Serie B dopo ben 5 anni di sofferenza. Il Presidente Gallo è raggiante e su twitter scrive: “il cuore in subbuglio… continuano le emozioni… negli occhi solo l’amaranto… stiamo arrivando”.

