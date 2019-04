Reggina: i playoff in quattro gare. Già tre punti in tasca con il Matera, ma ne servono altri 9

12 Aprile 2019 11:15

La Reggina non ha più alibi: dopo l’esonero di Drago e il ritorno di Cevoli, la squadra non può far altro che vincere. Sono 4 le gare al termine del campionato di Serie C: fermo restando i tre punti in tasca con il Matera, escluso dal Girone C, servono tre vittorie per sperare nei playoff.

Ecco le prossime sfide della Reggina

Ecco il calendario della Reggina da domenica sino alla fine del campionato di Serie C: il 14 aprile gli amaranto sfidano la Cavese in trasferta, il 20 aprile partita fondamentale al Granillo contro la Casertana, il 28 aprile super derby con la Vibonese. Ultima giornata con il Matera: la sfida non si giocherà per l’esclusione dei lucani dal campionato.

Reggina: serve realismo, i playoff sono lontani ma non impossibile da raggiungere

E’ opportuno essere realisti: la zona playoff per la Reggina è lontana ma non impossibile da raggiungere. Se Cevoli riesce ad ingranare subito non è detto che non si riesca a recuperare i tre punti di svantaggio che separano la squadra di Gallo dal Rende: serve un pò di fortuna, vittorie e crederci sino alla fine.

Reggina: numeri impietosi per Drago

La gestione Drago si chiude con soli due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte con una classifica deficitaria mentre con Cevoli gli amaranto avevano raggiunto il 5° posto in classifica con un bel filotto di vittorie e grandi prestazioni.

Reggina, Gallo: “dopo la vittoria contro il Catania, pensavo fosse la svolta invece…”

Il presidente della Reggina, Luca Gallo: “dopo la netta vittoria contro il Catania al Granillo eravamo tutti molto felici, pensavamo potesse essere la svolta invece abbiamo perso sia a Rieti e sia contro la Sicula Leonzio. In così poco tempo non potevamo non richiamare Cevoli”.

CLASSIFICA:

Juve Stabia 68

Trapani 64

Catania 60

Catanzaro 57 (1 partita in meno)

Potenza 50

Virtus Francavilla 46

Viterbese 44 (1 partita in meno)

Monopoli 44

Casertana 44

Rende 43 (1 partita in più)

Vibonese 42

Sicula Leonzio 42 (1 partita in più)

Cavese 40 (1 partita in meno)

Reggina 40

Rieti 33 (1 partita in meno)

Siracusa 33

Bisceglie 26 (1 partita in più)

Paganese 14

Matera escluso dal campionato

Penalizzazioni: Reggina -4, Siracusa e Bisceglie -3, Monopoli e Rieti -2, Juve Stabia, Trapani e Rende -1.

