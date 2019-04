Reddito di Cittadinanza, divampa la protesta sul web per gli assegni troppo bassi: “perchè mi date solo 40 euro?”

20 Aprile 2019 11:50

Reddito di Cittadinanza: brutte sorprese per i cittadini delusi nel leggere la cifra mensile che otterranno dopo che le loro richieste sono state presentate all’Inps o alla Posta

E’ caos sul reddito di cittadinanza dove molti cittadini sono rimasti estremamente delusi nel leggere la cifra mensile che otterranno dopo che le loro richieste sono state presentate all’Inps o alla Posta. In molti, come si può leggere dai tanti messaggi sui social, hanno ottenuto cifre molto basse per via dei tantissimi paletti inseriti nel Decreto del Governo. Tra i commenti che circolano c’è uno che è sicuramente emblematico: “40 euro? Vergogna. Ragazza madre di due figli, disoccupata. Questo è l’aiuto che date?”. A chi le fa notare che forse ha altre entrate e per questo l’assegno è così basso, la donna ha risposto al vetriolo: “guarda io l’unica entrata che ho è il bonus bebè che oltretutto è bloccato e devo prendere un po di arretrati quindi detto ciò non ho nessuna entrata”. Oltre allo “stipendio minimo”, altri utenti si lamentano del fatto che la loro domanda non sia stata accettata e hanno chiesto spiegazione alla pagina “Inps per la Famiglia“, la quale sta tentando di rispondere a tutti anche, talvolta, in maniera maldestra provocando l’ira degli utenti. Sta di fatto che veramente in pochi arriveranno alla somma dei 780 euro per la delusione di tanti cittadini.

Valuta questo articolo