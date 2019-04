Reddito di Cittadinanza: 100 mila candidati per 3 mila posti da navigator, selezioni da aprile a luglio

9 Aprile 2019 22:16

Reddito di Cittadinanza: la figura dei navigator sarà scelta tramite delle selezioni che si svolgeranno da aprile a luglio. Ci saranno circa 100 mila candidati per 3 mila posti

Prende sempre più forma il sistema del “Reddito di Cittadinanza” tra problematiche, lentezza e poca chiarezza. Per quanto riguarda i navigator, ossia di coloro che si occuperanno di selezionare offerte di lavoro per i percettori del Reddito, le selezioni si svolgeranno a Roma da aprile a luglio. Si prospetta una domanda di circa 100 mila persone per 3 mila posti reali. Le selezioni si svolgeranno in “due sessioni giornaliere da un minimo di 5.000 fino a 10.000 candidati a sessione, per un numero complessivo di giornate da 2 a 6”. In pratica si potranno esaminare fino a 20.000 candidati al giorno.

