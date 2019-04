Reddito di cittadinanza: quasi 950 mila le domande presentate, ecco tutti i DATI

26 Aprile 2019 14:53

Reddito di Cittadinanza: sono 946.569 le domande presentate fino ad oggi. La Campania è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di richieste, 160.333, seguita dalla Sicilia, con 150.590 domande

Sono 946.569 le domande di Reddito di Cittadinanza presentate fino ad oggi. La Campania è la regione che ha fatto registrare il maggior numero di richieste, 160.333, seguita dalla Sicilia, con 150.590 domande. Superiori alle 80mila le richieste di Reddito di cittadinanza in Lazio, Puglia e Lombardia (rispettivamente 87.500, 83.190 e 82.696). Le regioni con il minor numero di domande sono invece la Valle D’Aosta (1.259), il Trentino Alto Adige (3.355) e il Molise (5.952). In Calabria le domande sono state oltre 60 mila. Fra i vari canali a disposizione per la presentazione, i CAf risultano quelli preferiti dai richiedenti, con 709.521 domande, seguiti dalla Poste, con 222.645 richieste e dai patronati, tramite i quali sono state presentate 14.403 domande. Di seguito si riporta la tabella con i dati regionali completi.

