Recital nella Città del Vino: iscrizioni aperte per il reading poetico che si terrà a Marsala il 30 giugno

30 Aprile 2019 12:26

Aperte le iscrizioni per poter partecipare al reading poetico promosso dall’Associazione Culturale Euterpe di Jesi dal titolo “Recital nella Città del Vino” che si terrà a Marsala il prossimo 30 giugno

Sono aperte le iscrizioni per poter partecipare al reading poetico promosso dall’Associazione Culturale Euterpe di Jesi dal titolo “Recital nella Città del Vino” che si terrà a Marsala (Trapani) il prossimo 30 giugno. L’iniziativa, espressamente voluta dal poeta e critico letterario marchigiano Lorenzo Spurio, Presidente dell’Associazione Euterpe che da anni, nei mesi estivi, scende per organizzare iniziative poetiche con la collaborazione di numerosi enti, associazioni e promotori culturali del luogo, si terrà con il patrocinio morale della Accademia Regionale dei Poeti Siciliani “Federico II” rappresentata dal suo Presidente-Rettore Salvatore “Totò” Mirabile. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 22 giugno seguendo le indicazioni del regolamento consultabile cliccando qui o richiedendolo a ass.culturale.euterpe@gmail.com. La serata si terrà presso la prestigiosa Sala Conferenze “Enzo Genna” del Complesso Monumentale San Pietro a Marsala (Trapani) il 30 giugno a partire dalle 17:30. I poeti, sia in lingua che in dialetto, sono invitati a prendere parte all’iniziativa durante la quale potranno declamare propri testi poetici, con preferenza per liriche che abbiano come oggetto, suggestione o collegamento il mondo del vino e della sua produzione. Durante la serata interverranno Lorenzo Spurio (Presidente Ass. Euterpe), Salvatore Mirabile (Presidente Accademia Regionali dei Poeti Siciliani “Federico II”), Vittorio Sartarelli (Scrittore) e i poeti e promotori culturali Emanuele Marcuccio e Luigi Pio Carmina. Il progetto viene portato avanti con il Patrocinio Morale della Regione Sicilia e del Comune di Mersala.

Valuta questo articolo