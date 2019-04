6 Aprile 2019 21:22

Sicilia: ragazza sfregiata al viso dallʼex fidanzato. L’aggressore è ricercato dalla polizia

Paura in Sicilia dove una giovane di 27 anni è stata sfregiata, con un taglio al viso, dall’ex fidanzato che non si rassegnava ad accettare la fine del loro rapporto. L’uomo ha atteso la ragazza sotto casa a Gela per cercare di riallacciare la relazione, al suo rifiuto ha estratto l’arma ferendo la 27enne. La ragazza è stata medicata con alcuni punti di sutura e ricoverata. L’aggressore è ricercato dalla polizia.

Valuta questo articolo