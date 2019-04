10 Aprile 2019 21:08

Raffaele Fitto, venerdì prossimo sarà a Reggio Calabria per una conferenza stampa insieme ai consiglieri regionali del gruppo Moderati per la Calabria

Il vicepresidente del gruppo europeo ECR-Fratelli d’Italia, On. Raffaele Fitto, venerdì prossimo, 12 aprile, sarà a Reggio Calabria per una conferenza stampa insieme ai consiglieri regionali del gruppo Moderati per la Calabria. L’appuntamento sarà alle ore 11.00 presso la sala “Giuditta Levato” del Consiglio Regionale della Calabria.

