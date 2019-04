Beccato mentre vendeva una dose di cocaina: arrestato pusher a Messina [DETTAGLI]

18 Aprile 2019 18:22

Arrestato pusher a Messina, i Carabinieri lo hanno beccato mentre cedeva una dose di cocaina, trovata droga anche nell’appartamento dell’uomo

Ieri pomeriggio, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato D.S., 44enne messinese, ritenuto responsabile del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

A destare i sospetti dei militari erano stati i movimenti rilevati, nel corso degli ultimi giorni, intorno ad una palazzina di Fondo Fucile. Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri hanno pertanto predisposto un servizio di osservazione che ha permesso di documentare la cessione di una dose di cocaina da parte di D.S. ad una donna ed hanno quindi eseguito un’accurata perquisizione nell’appartamento dell’uomo, rinvenendo un involucro contenente circa 20 grammi di cocaina, occultato in un armadio della camera da letto. L’uomo è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio e la cocaina rinvenuta è stata sequestrata.

D.S., nella mattinata odierna, è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri ed ha applicato all’uomo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

