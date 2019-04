26 Aprile 2019 14:24

Professore cade dalla finestra al liceo Vivona: l’uomo è stato trasportato in ospedale, avrebbe riportato delle frattura, ma sembra non sia in pericolo di vita

E’ incredibile quanto successo a Roma questa mattina. Un professore del Liceo Vivona nella Capitale è stato soccorso in gravi condizioni nel cortile della scuola dopo essere precipitato da una finestra. L’uomo è stato trasportato in ospedale, avrebbe riportato diverse frattura, ma sembra non sia in pericolo di vita. Ancora da accertare la dinamica dell’accaduto. Sul posto le forze dell’ordine ed i sanitari del 118.

