Milazzo: l’Adriatic Princess Five pronta per il suo viaggio inaugurale

24 Aprile 2019 18:58

Al porto di Milazzo la cerimonia inaugurale della motonave Adriatic Princess Five, il fiore all’occhiello della Mediterranea Crociere srl

La Mediterranea Crociere srl presenta la motonave Adriatic Princess Five, fiore all’occhiello della compagnia. La splendida imbarcazione, concepita per ammirare lo straordinario arcipelago eoliano, oggi patrimonio dell’UNESCO, è pronta per il suo viaggio inaugurale. Con una lunghezza fuori tutto di 31,47 m, progettata e costruita dai cantieri navali Boschetti di Cesenatico, la motonave sarà in grado di ospitare 447 passeggeri.

Il float out si è già svolto a Cesenatico e il prossimo 29 aprile, al porto di Milazzo (imbarco turistico) la compagnia inviterà la stampa e gli appassionati del settore turistico per un esclusivo aperitivo a bordo dell’imbarcazione. Da lì l’Adriatic Princess Five partirà alla volta di Capo Milazzo per godere dello splendido scenario al tramonto.

