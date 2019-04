Previsti oltre 10 mila turisti per Pasqua alle isole Eolie

19 Aprile 2019 16:40

Pasqua: per Stromboli e Panarea gli aliscafi della Liberty Lines viaggiano al gran completo

Oltre 10 mila vacanzieri sono previsti nelle Eolie per il lungo ponte che va da Pasqua al Primo maggio. Per Stromboli e Panarea gli aliscafi della Liberty Lines viaggiano al gran completo. La societa’ di aliscafi, su richiesta della giunta comunale di Lipari e autorizzata dalla Regione, ha programmato corse straordinarie per il periodo delle festivita’. A Lipari e’ stata istituito un servizio di videosorveglianza nel centro storico, auto e scooter sono vietati e nelle stradine sono stati sistemati vasi di fiori, anche se incredibilmente si registrano furti di piantine.

