Previsioni Meteo: sarà una Domenica delle Palme con forte maltempo da Nord a Sud

11 Aprile 2019 22:36

Previsioni Meteo, forte maltempo in tutt’Italia: nel weekend della Domenica delle Palme tornano anche il freddo come in pieno inverno e la neve a bassa quota

Previsioni Meteo – Fa freddo e piove su gran parte d’Italia, ma il maltempo si intensificherà ulteriormente nei prossimi giorni per culminare nel weekend in un vero e proprio colpo di coda dell’Inverno che sta già interessando l’Europa centrale. Proprio nel giorno della Domenica delle Palme, Domenica 14 Aprile, farà freddo come se fossimo a Gennaio e pioverà in tutt’Italia. La neve cadrà a quote molto basse per il periodo in tutti i rilievi del Paese, oltre i 1.500 metri sull’Appennino meridionale, oltre i 1.300 metri sui monti del Centro, oltre i 1.000 metri in Sardegna (dove il maltempo arriverà nel pomeriggio di Domenica) e addirittura in collina sulle Alpi, in modo particolare al Nord/Ovest, tra Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, dove i territori si imbiancheranno addirittura fino ai 500–600 metri, arrivando a lambire molti hinterland cittadini di varie città e province tra Torino, Milano e Brescia. Il maltempo si accanirà in modo particolarmente intenso sul Nord/Ovest dove avremo forti temporali in Liguria e piogge abbondanti sulla pianura Padana occidentale, anche se la pioggia interesserà in modo totale tutto il territorio dell’Italia dalle Alpi alla Sicilia.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

