Reggio Calabria: presentata la Pasqua Palmese 2019

6 Aprile 2019 19:25

Reggio Calabria: nel corso della mattinata di venerdì a Palazzo San Nicola è stata presentata la prima edizione della Pasqua Palmese 2019

Nel corso della mattinata di venerdì a Palazzo San Nicola è stata presentata la prima edizione della Pasqua Palmese 2019. Nel corso del periodo pasquale, le vie del centro di Palmi saranno animate dalla presenza di numerosissime attrattive. Il centro città ospiterà stand per lo street food, bancarelle, giochi per bambini, gonfiabili, animatori, mascotte e artisti di strada. Sarà poi possibile visitare le mostre d’arte e le strade saranno inoltre abbellite dall’infiorata e dai madonnari. Quella del 2019 sarà la prima edizione dei festeggiamenti pasquali palmesi, una assoluta novità per la nostra città, e che siamo convinti possa costituire una importante spinta anche per il tessuto economico. Il programma delle manifestazioni si articola su tre giorni, il 13, 14 e 20 Aprile, giornate nelle quali moltissime attività, sorprese e spettacoli si alterneranno per le vie del centro di Palmi. I dettagli delle giornate sono presenti nelle locandine dell’evento. Festeggia la Pasqua con noi.

Valuta questo articolo