In pensione il Prefetto di Vibo Valentia: è l’uomo che catturò il boss Provenzano

18 Aprile 2019 22:35

Giuseppe Gualtieri a capo della Squadra Mobile di Palermo ha arrestato il boss Bernardo Provenzano, latitante da oltre 40 anni

Il prefetto di Vibo Valentia, Giuseppe Gualtieri, va in pensione. Gualtieri conclude a Vibo Valentia la propria prestigiosa carriera che l’ha visto entrare in polizia nel 1983 arrivando a dirigere le Squadre Mobili di Reggio Calabria (sezione di Gioia Tauro) e Vibo Valentia, oltre al commissariato di Siderno. Da capo della Squadra Mobile di Palermo ha arrestato il boss Bernardo Provenzano, latitante da oltre 40 anni. E’ stato questore a Trapani, Catania, Caserta e Potenza. Per meriti speciali nel 2017 è stato promosso a prefetto. E’ cittadino onorario di Corleone, Marsala, Mazara del Vallo ed Erice. “Al mio successore – ha affermato Gualtieri – suggerisco di amare e capire la provincia di Vibo perchè qui ci sono personalità e uomini di alto profilo in tutti i settori”.

