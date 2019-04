18 Aprile 2019 22:42

Pranzo commemorativo dei 29 anni del Centro Calabrese del Rio Grande do Sul, tenutosi presso la sede della Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, a Porto Alegre

Il Console Generale d’Italia a Porto Alegre, Roberto Bortot, ha partecipato al pranzo commemorativo dei 29 anni del Centro Calabrese del Rio Grande do Sul, tenutosi presso la sede della Sociedade Italiana do Rio Grande do Sul, a Porto Alegre. Il pranzo, animato dalla musica di Danilo Sacchet, ha riunito amici, collaboratori e membri del Centro Calabrese.

Valuta questo articolo