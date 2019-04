Messina: porto di Tremestieri parzialmente operativo

26 Aprile 2019 13:24

Messina, parzialmente operativo il porto di Tremestieri. Il provvedimento della Capitaneria di Porto

Dopo giorni di stop, torna parzialmente operativo il porto di Tremestieri. L’approdo nei giorni scorsi a causa di una sciroccata era nuovamente insabbiato e quindi chiuso, con tir costretti ad attraversare il centro città per raggiungere gli imbarcaderi. La Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto ha disposto la parziale apertura: l’ingresso e l’uscita dal porto delle unità dirette o provenienti dagli scivoli 1.5 e 2 sono vietati in presenza di unità operanti allo scivolo 1. Tutte le manovre di ingresso/uscita dall’approdo dovranno essere effettuate con la massima cautela, mantenendo l’unità il più possibile a nord/ovest dell’area insabbiata, previa comunicazione al responsabile dell’impresa portuale COMET presente sul posto. I trasgressori- si legge in una nota- saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave reato, ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione. Il provvedimento è stato adottato per consentire i lavori di dragaggio necessari ad eliminare l’insabbiamento a ridosso della testata del molo di sopraflutto che ostruisce in parte l’accesso allo scalo, costituendo un pericolo per la sicurezza della navigazione.

Valuta questo articolo