Il porto di Tremestieri è di nuovo insabbiato. L’approdo a sud della città è chiuso da domenica pomeriggio a causa della violenta ondata di scirocco che ha colpito il messinese. Per tali ragioni i tir sono costretti ad attraversare il centro città a Messina per raggiungere gli imbarcaderi, in attesa delle verifiche sulla profondità dei fondali previste nelle prossime ore.