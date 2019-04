Messina, Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana: ok dal Comitato di indirizzo e controllo

17 Aprile 2019 18:58

Valutazione positiva della proposta di riprogrammazione del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina da parte del Comitato di Indirizzo e Controllo dell’Agenzia per la Coesione Territoriale

Si è riunito questo pomeriggio il Comitato di Indirizzo e Controllo del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina. Al Comitato, convocato dal Presidente Riccardo Monaco, erano presenti, in video conferenza presso l’Agenzia per la Coesione Territoriale, la dott.ssa Valli e la dott.ssa Sacco per il Dipartimento, il dott. Russo e il dott. Lasco, per conto dell’Agenzia.

Da Roma ha partecipato il Sindaco Metropolitano, dott. Cateno De Luca, mentre dalla sede della Città Metropolitana di Messina sono intervenuti il Segretario Generale dott.ssa Caponetti in rappresentanza dell’Ente, l’ing. Cappadonia responsabile del Patto; di supporto erano presenti il dott. Roccaforte, l’arch. Siracusano e l’ing. Maiorana.

La seduta di oggi prevedeva la discussione della proposta di riprogrammazione del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina, vagliata nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2019 con la richiesta di alcuni chiarimenti da parte del Dipartimento. A conclusione dell’istruttoria il Comitato di Indirizzo e Controllo ha preso atto della proposta della Città Metropolitana non rilevando alcuna criticità. Questo permetterà di richiedere il trasferimento di ulteriori risorse oltre le anticipazioni, per consentire di accelerare la spesa.

Il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca ha dichiarato: “Sono soddisfatto del risultato ottenuto con l’asseverazione da parte del Comitato di indirizzo e controllo della riprogrammazione del Patto per Messina. Da mesi lavoriamo per raggiungere questo risultato. Abbiamo eliminato gli interventi che si presentavano come irrealizzabili sotto il profilo dei tempi imposti dal cronoprogramma del Masterplan e abbiamo inserito progetti cantierabili, che ci permettono di rispettare il principio dell’apertura dei cantieri entro dicembre 2021”.

“Ad ottobre – ha aggiunto il Sindaco Metropolitano – si procederà alla rimodulazione delle altre linee di intervento al fine di recuperare il tempo perduto nell’ultimo triennio”. Il lavoro degli Uffici della Città Metropolitana ha ottenuto i complimenti dei Dirigenti del Ministero delle Finanze e del Comitato di Coesione, che hanno rimarcato il fatto che la Città Metropolitana di Messina è stata una delle prime a completare celermente e positivamente la revisione del Patto.

