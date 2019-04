Pasqua in Calabria: a San Costantino Calabro ritorna la Passione Vivente

14 Aprile 2019 11:36

A San Costantino Calabro, dopo 19 anni, ritorna la Passione Vivente

A San Costantino Calabro ritona la rappresentazione teatrale della cristianità che anima e invita alla riflessione sulla Passione di Gesù, proprio nei giorni in cui iniziano i riti religiosi della Pasqua.

Nel centro vibonese la Passione Vivente aveva avuto un grande seguito tra gli anni ’90 e il 2000. Grazie alla volontà e alla sinergia di un gruppo di cittadini, dopo ben 19 anni, un gruppo di attori del luogo, sotto la guida della giovane regia di G. Tomeo, riproporranno la Passione di Cristo, che avrà come naturale scenografia gli scorci più suggestivi del paese, andando ad interessare vari spazi in Piazza Dante e trovando nell’area verde di Villa Sarmatina il perfetto contesto per ricreare il Monte Calvario.

L’appuntamento è per Lunedì Santo, 15 aprile, alle ore 20:30 per vivere con emozione e partecipazione un evento che riesce a coniugare al meglio il sacro della tematica con il profano della finzione teatrale.

