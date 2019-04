Strage in Sri Lanka, bombe in chiese e hotel durante le celebrazioni di Pasqua: bilancio sale a 100 morti, centinaia i feriti

21 Aprile 2019 08:53

Strage in Sri Lanka: gli ordigni sono esplosi durante le celebrazioni di Pasqua, 100 morti e centinaia di feriti

Pasqua di sangue in Sri Lanka dove una serie di esplosioni si sono verificate durante i riti di Resurrezioni in hotel e chiese causando 100 morti e centinaia di feriti.

Pasqua di sangue in Sri Lanka: le esplosione sarebbero state otto e tutte simultanee

Secondo le prime informazioni, le esplosioni in Sri Lanka sarebbero state otto, in cinque chiese e tre hotel. Una delle chiese colpite dall’esplosione era Sant’Antonio a Colombo.

Pasqua di sangue in Sri Lanka: ecco le chiese ed hotel colpiti

Una delle chiese colpite dall’esplosione era Sant’Antonio a Colombo. Le altre due sono San Sebastiano a Negombo. Sono stati colpiti anche lo Shangri-La Hotel e il Kingsbury Hotel a Colombo. Tra le vittime ci sarebbero anche turisti stranieri.

Pasqua di sangue in Sri Lanka. Il Ministro dell’Economia: “morti anche stranieri”

“Per favore restate in casa. Ci sono molte vittime, inclusi stranieri”. E’ quanto scrive su Twitter il ministro dell’economia dello Sri Lanka. “Scene orribili, ho visto arti amputati sparsi dappertutto, le squadre di emergenza sono state inviate in tutti i luoghi. Abbiamo portato molte vittime in ospedale, speriamo di aver salvato molte vite”, conclude il ministro.

