Pasqua e 1° Maggio: Liberty Lines rinforza i collegamenti tra Milazzo e le Eolie, ecco gli orari

16 Aprile 2019 17:26

Liberty Lines in occasione di Pasqua e del primo maggio aggiunge due corse straordinarie da Milazzo alle Eolie

La compagnia di navigazione Liberty Lines intensificherà i collegamenti tra Milazzo e le isole Eolie nel periodo compreso tra il 18 aprile e il 4 maggio.

La richiesta era stata avanzata dall’assessore ai trasporti del comune di Lipari per fare fronte al previsto incremento di turisti in occasione delle festività Pasquali e del primo maggio.

Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della Mobilità e dei Traporti, in aggiunta alle corse ordinarie, ha autorizzato le seguenti corse straordinarie.

Nei giorni 19, 20, 25, 26, 27 aprile; 1, 2 3 e 4 maggio:

Partenza da Milazzo alle 10.30 per Vulcano – Lipari – S.M. Salina – Panarea – Ginostra – Stromboli – Milazzo.

Nei giorni 18, 20, 25 e 27 aprile; 1, 2 e 4 maggio:

Partenza da Milazzo alle 15.30 per Lipari – Panarea – Stromboli – Ginostra – Panarea – S.M.Salina – Lipari – Vulcano – Milazzo.

