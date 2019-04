Pasqua, gli animalisti in prima linea: “Salviamo gli agnelli”

16 Aprile 2019 20:04

Gli animalisti scendono in campo per una Pasqua “cruelty free”: “strappare gli agnelli alla loro madre è un atto di crudeltà, che non può essere commesso solo per soddisfare il piacere del palato”

“Save the Lamb”. È questo il nome della compagna organizzata dall’associazione Animalisti Italiani, che scende in campo in difesa degli agnelli. Obiettivo sensibilizzare l’opinione pubblica ad abbandonare la tradizione, che prevede il tipico piatto d’agnello in occasione della Pasqua e promuovere una Pasqua cruelty free. “Come associazione -ha dichiarato il presidente Walter Caporale- abbiamo cercato di sensibilizzare gli italiani sul fatto che strappare gli agnelli alla loro madre è un atto di crudeltà, che non può essere commesso solo per soddisfare il piacere del palato”. “Negli ultimi anni le cose sono cambiate – ha sottolineato Caporale – se prima ci venivano strappati i volantini e venivamo derisi e presi in giro, ora riceviamo l’affetto e il sostegno di migliaia di persone, soprattutto anziani, che ci incitano a continuare nella nostra battaglia. Possiamo riscontrare il cambiamento culturale in atto anche con dati oggettivi: Coldiretti segnala che quest’anno c’è stata una diminuzione del 28% nel consumo di carne di agnello”. “Noi non siamo aggressivi – ha concluso Caporale – non ricorriamo a immagini cruente nei nostri volantini per cercare di veicolare il nostro messaggio. Ci rivolgiamo a tutti, e per i cristiani lo facciamo partendo da una frase di papa Francesco: ‘Dobbiamo avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l’ambiente in cui viviamo’. Non veniamo quindi percepiti come violenti o prevaricatori e veniamo rispettati quando facciamo volantinaggio di fronte alla chiese, tranne in pochissimi casi isolati“.

