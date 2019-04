Pasqua, appello social di Papa Francesco: “Usare ogni mezzo tecnologico per annunciare che Cristo è risorto”

21 Aprile 2019 12:44

Pasqua, Papa Bergoglio ricorda che 70 anni fa papa Pio XII parlava in tv per la prima volta Città del Vaticano

Appello social di Papa Francesco. Bergoglio, nel corso dell’augurio pasquale al termine della celebrazione in piazza San Pietro, ricordando che 70 anni fa per la prima volta un Papa, Pio XII parlava in televisione, invita i cristiani ad utilizzare ogni mezzo messo a disposizione dalla tecnologia per annunciare la risurrezione di Cristo. “Rinnovo i miei auguri di Buona Pasqua a tutti voi, provenienti dall’Italia e da diversi Paesi, come anche a coloro che sono uniti a noi mediante la televisione, la radio e gli altri mezzi di comunicazione. A questo proposito,- dice Francesco – mi piace ricordare che settant’anni fa, proprio nella Pasqua del 1949, un Papa parlava per la prima volta in televisione. Il Venerabile Pio XII si rivolgeva ai telespettatori della Tv francese, sottolineando come gli sguardi del Successore di Pietro e dei fedeli potevano incontrarsi anche attraverso un nuovo mezzo di comunicazione. Questa ricorrenza mi offre l’occasione per incoraggiare le comunità cristiane ad utilizzare tutti gli strumenti che la tecnica mette a disposizione per annunciare la buona notizia di Cristo risorto: per comunicare non solo per contattarci”. “Illuminati dalla luce della Pasqua, portiamo il profumo di Cristo Risorto nella solitudine, nella miseria, nel dolore di tanti nostri fratelli, ribaltando la pietra dell’indifferenza – esorta il Papa -. In questa piazza, la gioia della risurrezione è simboleggiata dai fiori, che anche quest’anno provengono dai Paesi Bassi, mentre quelli nella Basilica di San Pietro sono della Slovenia. Un grazie speciale ai donatori di questi splendidi omaggi floreali! Non dimenticatevi, per favore, di pregare per me. Buon pranzo pasquale e arrivederci!“. (AdnKronos)

