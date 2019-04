Messina, Giornata della Salute della Donna: visite, esami e consulenze gratuite al Papardo

8 Aprile 2019 20:02

Hopen Week al Papardo di Messina: ecco come prenotare visite e consulenze gratuite

L’azienda Ospedaliera Papardo d Messina in occasione della Giornata Nazionale della Salute della Donna, che si celebra il 22 aprile, aderisce alla 4ª edizione dell’(H)Open Week, con l’obiettivo di promuovere l’informazione e i servizi per la prevenzione e la cura delle principali malattie femminili. Nella settimana dall’ 11 al 18 aprile nelle Aziende che hanno aderito all’iniziativa saranno offerti gratuitamente visite, consulti, esami strumentali e saranno organizzati eventi informativi e molte altre attività nell’ambito della salute della donna. Inoltre, saranno distribuite brochure e locandine informative su alcune delle principali malattie femminili come dolore cronico, dolore pelvico, endometriosi e atrofìa vulvo-vaginale.

Le visite gratuite offerte dall’Azienda Ospedaliera Papardo saranno prenotabili attraverso il numero telefonico 334 3979753 da domani, sino ad esaurimento dei servizi offerti dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

I servizi offerti sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità

di prenotazione. Sarà possibile selezionare la Regione e la Provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali che hanno aderito e consultare il tipo di servizio off.

