14 Aprile 2019 23:00

Un ragazzo di 13 anni è ricoverato in rianimazione in ospedale per una pallonata sul torace subita mentre giocava a calcio

Incredibile a Novara dove un ragazzo di 13 anni è ricoverato in rianimazione in ospedale per una pallonata sul torace subita mentre giocava a calcio con alcuni coetanei a Gozzano. Il giovane è stato soccorso sul posto prima da alcuni adulti presenti nel parco e poi rianimato dai medic del 118. Secondo le informazioni raccolte sul posto, il ragazzino avrebbe già sofferto di problemi al cuore.

Foto di repertorio

