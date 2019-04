Palermo, rubano portafogli a un turista: beccati da un cittadino

27 Aprile 2019 20:47

Palermo, i tre avevano rubato il portafoglio approfittando della distrazione del turista

Erano riusciti a rubare il portafogli dalla borsa di un turista italiano senza che se ne accorgesse, ma non avevano fatto i conti con il senso civico di un palermitano che, accortosi del furto, ha avvertito il 113. E’ accaduto a Palermo, in via Maqueda. Autori del furto tre trentunenni che sono stati arrestati dai Falchi della polizia in via s.Isidoro, nei pressi di via Maqueda. I tre avevano rubato il portafoglio approfittando della distrazione del turista, ‘impegnato’ a gustare un dolce siciliano, e pensavano di aver fatto perdere le loro tracce infilandosi nei vicoli del centro. Gli agenti li hanno però riconosciuti grazie alla descrizione fatta dal testimone del furto e, una volta fermati, gli hanno trovato addosso i 500 euro rubati. (AdnKronos)

