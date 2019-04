23 Aprile 2019 16:36

Padre e figlio scomparsi in Calabria: i due sono usciti a bordo di un fuoristrada e non hanno più fatto rientro a casa

Due allevatori, padre e figlio, sono scomparsi nel nulla dal giorno di Pasqua da Petilia Policastro, in provincia di Crotone. I due, Rosario e Salvatore Manfreda sono usciti a bordo di un fuoristrada e non hanno più fatto rientro a casa. I familiari hanno fatto la denuncia ed i carabinieri hanno avviato le ricerche. Al momento non ci sono novità e tracce dei due scomparsi

