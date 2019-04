Padre e figlio scomparsi in Calabria: trovata l’auto bruciata

26 Aprile 2019 21:54

Padre e figlio scomparsi in Calabria: i due sono usciti e non hanno più fatto rientro a casa. I Carabinieri hanno ritrovato l’auto bruciata

Padre e figlio, allevatori, sono scomparsi da domenica scorsa da Petilia Policastro, in provincia di Crotone. I carabinieri del Comando provinciale di Crotone, stanno indagando sulla scomparsa dei due e vagliando tutte le ipotesi dopo che la loro automobile è stata ritrovata completamente carbonizzata. Si tratta di Rosario e Salvatore Manfreda, di 68 e 35 anni, dei quali si sono perse le tratte dal giorno di Pasqua. Alle ricerche partecipa anche personale del Nucleo Cinofili di Firenze, coordinati dalla Procura della Repubblica di Crotone. L’auto dei due è stata trovata bruciata a San Mauro Marchesato, località Caravà, sempre in provincia di Crotone. E a Mesoraca, località Sant’Antonio, sono stati trovati oggetti personali riconducibili agli scomparsi nonché materiale biologico sul quale sono in corso specifici accertamenti. Le ricerche continueranno nei prossimi giorni anche con l’ausilio di unità cinofile del Nucleo di Bologna.

(AdnKronos)

