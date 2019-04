Olimpiadi di Astronomia, le congratulazioni dell’amministrazione comunale di Motta San Giovanni alla studentessa Miriam Ambrogio

18 Aprile 2019 12:08

Reggio Calabria, Laganà: “Miriam Ambrogio rappresenta benissimo una generazione troppo spesso criticata ma che in realtà, puntando sulla curiosità, sulla determinazione e sulla genuina ambizione, presta ascolto agli insegnamenti, non rimane indifferente facendo ben sperare per il presente della nostra comunità”

“La giovanissima Miriam Ambrogio rappresenta benissimo una generazione troppo spesso criticata ma che in realtà, puntando sulla curiosità, sulla determinazione e sulla genuina ambizione, presta ascolto agli insegnamenti, non rimane indifferente facendo ben sperare per il presente della nostra comunità”. È quanto dichiara Carmelita Laganà, assessore comunale con delega alla Pubblica Istruzione, evidenziando l’importante traguardo raggiunto da Miriam, vincitrice della finale nazionale della XVII^ edizione delle Olimpiadi italiane di Astronomia, categoria junior 1. “A Miriam Ambrogio – continua l’assessore – anche a nome del sindaco Giovanni Verduci e dell’intera Amministrazione comunale, esprimo le più vive congratulazioni per il prestigioso risultato conseguito, convinta che questo rappresenti solo una tappa nel suo percorso di crescita che, sicuramente, sarà ricco di ulteriori successi”. “A Matera, capitale europea della cultura e sede della finale – aggiunge Laganà – la nostra concittadina, accompagnata dalla professoressa Patriza Vadalà, vicaria del dirigente scolastico, e seguita nel suo percorso di approfondimento dalla professoressa Rosalia Branca, ha saputo conquistare l’ambita medaglia “Margherita Hack”. “La studentessa di Lazzaro – prosegue la delegata alla Pubblica istruzione – ha portato in alto il nome di Motta San Giovanni e dell’Istituto scolastico comprensivo che, sotto l’abile direzione della professoressa Teresa Marino, e grazie all’impegno del valido corpo docente e di una ricca offerta formativa, esprime sempre ragazzi molto preparati e pronti ad affrontare le sfide della vita. A tutto questo va aggiunta la passione e la competenza della professoressa Angela Misiano che, ormai da anni, ha reso il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria un punto di eccellenza nell’intera area del Mediterraneo”. “A breve – conclude l’assessore Carmelita Laganà – inviteremo Miriam Ambrogio a palazzo Alecce, con lei organizzeremo un evento coinvolgendo la scuola e il Planetario Pythagoras”.

