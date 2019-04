“Occhiuto governatore”, i big di Forza Italia in campo. Carfagna: “farà della Calabria una Svizzera”. Berlusconi: “amministra Cosenza in modo brillante”

7 Aprile 2019 09:38

Le parole dei big di Forza Italia durante il congresso provinciale che si è svolto ieri a Cosenza

“Occhiuto ha fatto di Cosenza una Ginevra del Mezzogiorno e fara’ della Calabria una Svizzera d’Italia. E’ non solo il candidato migliore ma il migliore Governatore possibile“. Lo ha detto ieri sera a Cosenza, durante il congresso provinciale di Forza Italia, Mara Carfagna, vice presidente della Camera. “Forza Italia e’ viva e forte – ha proseguito – e lo dimostra quello che viene fatto in Calabria dove, grazie a Jole Santelli e al gruppo dirigente, abbiamo un entusiasmo indescrivibile. Non ci consegneremo a nessuno perche’ abbiamo un popolo che vuole ricostruire il centrodestra unito di Governo con i valori di Forza Italia“.

“Mario Occhiuto ha fatto e sta facendo un grande lavoro per questa citta’. Cosenza e’ sinonimo di citta’ ben governata, con grande qualita’ della vita e pensiamo che Occhiuto abbia maturato tutte le competenze per ricoprire il ruolo di Governatore della Calabria“. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo alla Camera di Forza Italia, parlando con i giornalisti a Cosenza a margine del congresso provinciale del partito. “Ovviamente e’ un tema – ha aggiunto Mariastella Gelmini – che si porra’ a novembre, ma oggi siamo qui per dimostrare che siamo un partito fortemente radicato sul territorio, che si rinnova, con tanti amministratori e vogliamo essere il punto di riferimento per i moderati che credono nel merito, nella competenza, ma soprattutto nella crescita e nello sviluppo“.

“Quello di Cosenza e’ uno dei primi congressi di Forza Italia in una citta’ amministrata brillantemente grazie al sindaco Mario Occhiuto, al quale faccio i miei complimenti anche per l’installazione del servizio di video sorveglianza negli asili nido. Sono sicuro che gli altri sindaci azzurri ti seguiranno“. Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento telefonico col congresso provinciale di Forza Italia a Cosenza.

“Questo Governo e’ un pericolo e dobbiamo mandarlo a casa. Da qui al 26 maggio dobbiamo convincere quante piu’ persone dell’importanza di questo voto perche’ puo’ determinare la caduta del Governo se i 5 stelle andranno sotto il 20 per cento“. Cosi’ Silvio Berlusconi in collegamento telefonico col congresso provinciale di Cosenza di Forza Italia.

Gianluca Gallo, consigliere regionale, e’ il nuovo coordinatore provinciale di Forza Italia di Cosenza. E’ stato eletto per acclamazione a conclusione del congresso. “Abbiamo delle sfide elettorali che ci aspettano – ha detto Gallo parlando con i giornalisti dopo la sua elezione – e le affronteremo con lo spirito di sempre. Lo stesso spirito con cui abbiamo combattuto questi cinque anni di governo del centro sinistra in Calabria“.

“Il regionalismo differenziato, cosi’ com’e’ concepito, rischia di provocare una reale secessione“. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Roberto Occhiuto intervenendo a Cosenza al congresso provinciale del partito. “C’e’ il rischio – ha aggiunto Occhiuto – di creare realmente un’Italia a due velocita’ e questo soprattutto in settori chiave come la scuola e la sanita’. Vogliamo avere gli stessi diritti delle regioni del Nord, partendo dai livelli di assistenza e dalla formazione”. Secondo Occhiuto, “il centrodestra deve iniziare a progettare il suo modello di governo regionale, eliminando la brutta prassi che immobilizza chi va al governo“.

Fulvia Michela Caligiuri sara’ la candidata calabrese nella lista di Forza Italia per le elezioni europee. Lo ha annunciato la deputata Jole Santelli, coordinatrice del partito in Calabria. “Chi oggi siede sul seggio al Senato di Fulvia Caligiuri, e cioe’ Matteo Salvini – ha detto Jole Santelli – deve alzarsi perche’ e’ il responsabile della legalita’, ed anche della legalita’ delle elezioni. Matteo Salvini deve lasciare quella poltrona perche’ non gli spetta. Lo hanno stabilito gli elettori e lo ha stabilito anche la legge“. Fulvia Caligiuri, candidata nelle elezioni politiche del marzo dello scorso anno, ha contestato l’attribuzione del seggio al Senato a Salvini, sostenendo che dovesse essere attribuito a lei. Secondo Caligiuri, infatti, ci sarebbero stati alcuni errori nella compilazione dei verbali elettorali da parte della Corte d’appello di Catanzaro.

“Chi ha scommesso sull’estinzione di Forza Italia, dopo le europee si dovra’ ricredere. Dobbiamo far venire a Salvini la voglia di scommettere sulla fine di questo governo, che sta causando tanti danni all’economia del Paese“. Lo ha detto la vicepresidente alla Camera Mara Carfagna, di Forza Italia, a Cosenza per partecipare al congresso provinciale del partito. “Spaccare il centrodestra – ha aggiunto Carfagna – significa fare un danno al Paese. Con il centrosinistra al governo il Paese si e’ depresso e con la Lega e il Movimento Cinque stelle e’ andato in recessione. Gli unici governi che hanno garantito crescita e sviluppo sono stati quelli di centrodestra. Le elezioni europee rappresentano il momento della massima competizione e penso che per Forza Italia l’obiettivo e’ chiaro: dobbiamo convincere i nostri elettori a votare per il nostro partito, unica scelta vera del centrodestra“.

“Dobbiamo scrollarci di dosso il complesso di inferiorita’ e smetterla di inseguire la Lega. Giro in lungo e in largo l’Italia e mi trovo davanti un partito che non e’ rinunciatario, che non vuole deporre le armi, ma rinnovarsi e ricostruire il centrodestra unito di governo”. Lo ha detto Mara Carfagna, di Forza Italia, vicepresidente della Camera dei deputati, parlando con i giornalisti a Cosenza a margine del Congresso provinciale del partito. “Questa assise – ha detto Mara Carfagna – rappresenta un momento di grande vitalita’ e sconfessa il racconto fatto da certa stampa e da alcuni nostri dirigenti di partito, che vuole un partito in agonia. La verita’ e’ che abbiamo in mente una Forza Italia che ritorni ad essere protagonista e che recuperi centralita’ e consenso su quei temi sui cui la Lega sta abbandonando i suoi elettori, che sono riduzione delle tasse, creazione di posti di lavoro e sviluppo“.

