“Gli occhi degli orologi”: a Messina la presentazione del libro di Giorgia Spurio

5 Aprile 2019 19:33

Martedì 16 aprile 2019 si terrà alla libreria Dedalus di Roberto Cavallaro alle ore 17:00 la presentazione del romanzo “Gli occhi degli orologi” di Giorgia Spurio. L’incontro organizzato in collaborazione con le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiane), G.A. (Giovani delle Acli) e AAS (Acli Arte e Spettacolo) vedrà la partecipazione dell’autrice Giorgia Spurio.

Dopo i saluti del titolare Roberto Cavallaro sono previsti interventi di Ivan Azzara (coordinatore G.A. Messina), Selene Schirru (presidente AAS Messina), M. Chiara Villari (vice coordinatrice G.A: Messina) e Antonio Gallo (presidente provinciale ACLI Messina).

“Gli occhi degli orologi” è un romanzo distopico ambientato nel futuro. Nel 2048, dopo le Nuove Crociate contro il terrorismo e l’immigrazione, gli Orologi sono diventati il Dio del tempo e lo strumento di controllo dei Governi. In questo mondo post-apocalittico gli alberi cadono come polvere d’argento a causa dell’amianto e delle scorie radioattive, le persone sono diventate degli automi e chi è sé stesso sparisce come i desaparecidos. Julienne però vuole lottare contro tutto questo e, non sopportando la vista di suo padre ridotto dalla Grande Guerra a un alieno, rivuole la propria infanzia felice e soprattutto vuole diventare madre.

Dedalus di Roberto Cavallaro è una giovane libreria di varia messinese presente sul mercato dal 9 dicembre 2016 e il cui nome rinvia a Stephen Dedalus, il protagonista del Ritratto dell’artista da giovane di James Joyce e che fa la sua apparizione anche nell’Ulisse, il capolavoro dell’illustre scrittore irlandese.

